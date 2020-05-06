Країни Балтії відкриють внутрішні кордони з 15 травня
Литва, Латвія та Естонія з 15 травня відкриють внутрішні кордони. Їхні громадяни зможуть подорожувати у межах цих трьох країн.
Прем’єр-міністри Литви, Латвії та Естонії досягли спільної домовленості, повідомив у твіттері очільник уряду Латвії Кріш'яніс Каріньш.
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Домовились про відкриття внутрішніх кордонів з 15 травня та вільний рух наших громадян,
– написав Каріньш.
За його словами, ті, хто прибуватиме з інших країн, повинні дотримуватися дотримуватися 14-денної ізоляції.
Нагадаємо, кордони країн Балтії закрили через загрозу поширення коронавірусу. Такий захід є частиною карантину, який у Литві ввели 16 березня, в Латвії та Естонії – 17 березня.
Коронавірус у країнах Балтії: основне
- станом на 6 травня в Естонії зафіксували 1 713 випадків інфікування, 55 людей померли, 264 одужали;
- у Литві – 1 428 заражень коронавірусом, 48 померлих, 718 одужали;
- у Латвії – 900 підтерджених випадків, 17 померлих, 464 одужали.