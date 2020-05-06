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      Країни Балтії відкриють внутрішні кордони з 15 травня

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      Країни Балтії з 15 травня 2020 відкриють внутрішні кордони
      Країни Балтії відкриють внутрішні кордони / gorod.lv

      Литва, Латвія та Естонія з 15 травня відкриють внутрішні кордони. Їхні громадяни зможуть подорожувати у межах цих трьох країн.

      Прем’єр-міністри Литви, Латвії та Естонії досягли спільної домовленості, повідомив у твіттері очільник уряду Латвії Кріш'яніс Каріньш.

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      Домовились про відкриття внутрішніх кордонів з 15 травня та вільний рух наших громадян,
      – написав Каріньш.

      За його словами, ті, хто прибуватиме з інших країн, повинні дотримуватися дотримуватися 14-денної ізоляції.

      Нагадаємо, кордони країн Балтії закрили через загрозу поширення коронавірусу. Такий захід є частиною карантину, який у Литві ввели 16 березня, в Латвії та Естонії – 17 березня.

      Коронавірус у країнах Балтії: основне

      • станом на 6 травня в Естонії зафіксували 1 713 випадків інфікування, 55 людей померли, 264 одужали;
      • у Литві – 1 428 заражень коронавірусом, 48 померлих, 718 одужали;
      • у Латвії – 900 підтерджених випадків, 17 померлих, 464 одужали.

      Як не захворіти на коронавірус
      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Подорожі Естонія Латвія Литва Здоров'я Діти
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