Країни Балтії відкриють внутрішні кордони з 15 травня

Литва, Латвія та Естонія з 15 травня відкриють внутрішні кордони. Їхні громадяни зможуть подорожувати у межах цих трьох країн.

Прем’єр-міністри Литви, Латвії та Естонії досягли спільної домовленості, повідомив у твіттері очільник уряду Латвії Кріш'яніс Каріньш.

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Домовились про відкриття внутрішніх кордонів з 15 травня та вільний рух наших громадян,

– написав Каріньш.

За його словами, ті, хто прибуватиме з інших країн, повинні дотримуватися дотримуватися 14-денної ізоляції.

Нагадаємо, кордони країн Балтії закрили через загрозу поширення коронавірусу. Такий захід є частиною карантину, який у Литві ввели 16 березня, в Латвії та Естонії – 17 березня.

Considering the successful containment of #COVID19 across Baltics, in call with @ratasjuri and @Skvernelis_S agreed on opening of internal Baltic borders from May 15 and free movement of our citizens. The citizens arriving from other countries have to obey 14 day self-isolation. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020

Коронавірус у країнах Балтії: основне

станом на 6 травня в Естонії зафіксували 1 713 випадків інфікування, 55 людей померли, 264 одужали;

зафіксували 1 713 випадків інфікування, 55 людей померли, 264 одужали; у Литві – 1 428 заражень коронавірусом, 48 померлих, 718 одужали;

– 1 428 заражень коронавірусом, 48 померлих, 718 одужали; у Латвії – 900 підтерджених випадків, 17 померлих, 464 одужали.



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