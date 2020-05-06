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      Страны Балтии откроют внутренние границы с 15 мая

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      Страны Балтии с 15 мая 2020 откроют внутренние границы
      Країни Балтії відкриють внутрішні кордони / gorod.lv

      Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроют внутренние границы. Их граждане смогут путешествовать в пределах этих трех стран.

      Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии достигли общей договоренности, сообщил в твиттере глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш.

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      Договорились об открытии внутренних границ с 15 мая и свободном движении наших граждан,
       – написал Кариньш.

      По его словам, те, кто прибывает из других стран, должны соблюдать 14-дневную изоляцию.

      Напомним, границы стран Балтии закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Такая мера является частью карантина, который в Литве ввели 16 марта, в Латвии и Эстонии – 17 марта.

      Коронавирус в странах Балтии: основное

      • по состоянию на 6 мая в Эстонии зафиксировали 1713 случаев инфицирования, 55 человек умерли, 264 выздоровели;
      • в Литве – 1428 заражений коронавирусом, 48 умерших, 718 выздоровели;
      • в Латвии – 900 подтвержденных случаев, 17 умерших, 464 выздоровели.

      Як не захворіти на коронавірус
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия Эстония Латвия Литва Дети Новости политики Здоровье
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