Политик не смог оспорить решение о признании его персоной нон грата в Литве. Об этом в Твиттере 27 июля сообщил российский адвокат Марк Фейгин.

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Департамент миграции Литвы 10 мая 2021 года лишил Шария статуса беженца и постановил, что он должен покинуть страну. К тому же ему запретили въезд в Литву на 5 лет.

Пророссийский блогер попытался в суде обжаловать решение ведомства. Впрочем, в литовском суде не смог выиграть апелляцию. Именно поэтому ему нужно срочно выехать за пределы территории страны-члена ЕС.

Правозащитник Фейгин опубликовал соответствующее судебное решение. И добавил, что подал заявление, согласно которому до конца лета против Шария будет возбуждено уголовное дело в Евросоюзе. Ему инкриминируют отмывание денег, полученных от властей и России, и приобретение за них дома в Испании. Сейчас на этот счет идет проверка.

Реакция Шария на решение литовского суда

Сам блогер уже отреагировал на сообщение адвоката Фейгина. По его словам, СМИ в очередной раз "хайпуют на его фамилии".

Мол, на фамилию "Шарий" идут читатели. "А такие вещи, как репутация для украинских медиа – давно пустой звук", – написал он.

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