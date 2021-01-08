Правоохранители Литвы разоблачили 2 граждан, которые вероятно шпионили в пользу России. Их дело уже передали в суд.

По данным прокуратуры, оба обвиняемых сотрудничали с сотрудником Пограничного управления ФСБ России. Об этом сообщает BNS.

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Детали дела

Следствие установило, что обвиняемые должны были фотографировать определенные объекты, собирать информацию о конкретных лицах, участвовать в мероприятиях, покупать и передавать определенные публикации, а также выполнять другие задачи.

Они получали денежное вознаграждение за переданные данные в виде "поддержки на оздоровление" или "компенсации" за визовые сборы.

Оба подозреваемых были арестованы в начале марта 2020 года. Сейчас они находятся под стражей до суда.

Какое наказание им грозит

Если их вину докажут, то им грозит максимальное наказание – до 15 лет тюремного заключения за шпионаж.