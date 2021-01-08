Правоохоронці Литви викрили 2 громадян, які ймовірно шпигували на користь Росії. Їхню справу вже передали до суду.

За даними прокуратури, обидва обвинувачених співпрацювали зі співробітником Прикордонного управління ФСБ Росії. Про це повідомляє BNS.

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Деталі справи

Слідство встановило, що обвинувачені повинні були фотографувати певні об'єкти, збирати інформацію про конкретних осіб, брати участь у заходах, купувати й передавати визначені публікації, а також виконувати інші завдання.

Вони отримували грошову винагороду за передані дані у вигляді "підтримки на оздоровлення" або "компенсації" за візові збори.

Обидва підозрюваних були заарештовані на початку березня 2020 року. Наразі вони перебувають під вартою до суду.

Яке покарання їм загрожує

Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує максимальне покарання – до 15 років тюремного ув'язнення за шпигунство.