Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

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По данным Госпогранслужбы, Радиопередающий и Телевизионный Центр Литвы направил гуманитарную техническую помощь украинцам. В ее состав вошли 10 FM радиопередатчиков и 9 цифровых телевизионных передатчиков для возобновления трансляции украинского радио и телевидения.

Эту технику установят в областях, которые пострадали от российских бомбардировок и потеряли информационную связь. В течение двух недель передатчики подсоединят в Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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