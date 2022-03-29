Как сообщает глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, за предыдущие два года были осуществлены серьезные инвестиции, вложены значительные средства для резервирования линий и обеспечения их максимально быстрого восстановления.

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В Госспецсвязи рассказали об особенностях мобильной связи в Украине

По словам Щиголя, обеспечить работу сетей удается благодаря слаженной работе специалистов-операторов и волонтеров, часто работающих под пулями.

Впрочем, есть несколько городов, которые остаются без связи.

Позавчера без связи остались временно оккупированные Бердянск и Мелитополь. Однако государство вместе с операторами принимают все возможные меры для восстановления мобильных сетей и сетей доступа в интернет,

– добавил он.

Важно и то, что враг не откажется от планов уничтожить украинскую инфраструктуру в сфере связи, ведь это важная составляющая донесения правдивой информации о происходящем в стране, в том числе и до временно оккупированных территорий. Поэтому работа по ее усовершенствованию продолжается.