Як повідомляє голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь за попередні два роки були здійснені серйозні інвестиції, вкладені значні кошти для резервування ліній та забезпечення їх максимально швидкого відновлення.

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У Держспецзв’язку розповіли про особливості мобільного зв'язку в Україні

За словами Щиголя, забезпечити роботу мереж вдається завдяки злагодженій роботі фахівців-операторів та волонтерів, які часто працюють під кулями.

Утім, є кілька міст, які залишаються без зв’язку.

Позавчора без зв’язку залишилися тимчасово окуповані Бердянськ і Мелітополь. Однак держава разом з операторами вживають всіх можливих заходів для відновлення мобільних мереж і мереж доступу до інтернету,

– додав він.

Важливо й те, що ворог не відмовиться від планів знищити українську інфраструктуру у сфері зв’язку, адже це – важлива складова донесення правдивої інформації про те, що відбувається в країні, в тому числі – й до тимчасово окупованих територій. Тож робота щодо її удосконалення триває.