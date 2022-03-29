Зрадників затримали в Кіровоградській, Львівській та Дніпропетровській областях. Їх вже передали СБУ.

Схоже У Лисичанську затримали чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ

У Кіровоградській області затримали чоловіка, який передавав окупантам інформацію про місця ураження ракетами різних об'єктів в Україні. Також він надсилав фото топографічних карт Кропивницького та його околиць.

На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

У Дніпропетровській області поліцейські затримали 3 громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів. Інформацію вони надсилали окупантам.

Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду,

– пише очільник Нацполіції України.

Загалом з 24 лютого на території України поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсій.