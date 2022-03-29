Предателей задержали в Кировоградской, Львовской и Днепропетровской областях. Их уже передали СБУ.

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В Кировоградской области задержали мужчину, который передавал оккупантам информацию о местах поражения ракетами разных объектов в Украине. Также он отправлял фото топографических карт Кропивницкого и его окрестностей.

На Львовщине задержан уроженец Симферополя, причастный к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

В Днепропетровской области полицейские задержали 3 граждан, собиравших фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров. Информацию они посылали оккупантам.

Невозможно понять людей, помогающих врагу. Да и не хочется даже думать об их мотивации. Они будут отвечать за свое предательство,

– пишет глава Нацполиции Украины.

Всего с 24 февраля на территории Украины полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсиям.