По словам министра обороны Алексея Резникова, помимо переносных зенитно-ракетных комплексов, Литва предоставила нашей стране и другую военную амуницию. Самолет с вооружением прибыл в Киев 13 февраля.

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Украина продолжает получать помощь

Алексей Резников выразил благодарность Литве за оказанную помощь. В частности – своему литовскому коллеге Арвидасу Анушаускасу. Его глава Минобороны Украины назвал другом нашего государства.

Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесные и длятся много веков. Современная история творится так же сообща и по-родственному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга,

– подчеркнул Резников.

Министр обороны подчеркнул, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Алексей Резников также заверил, что это не последняя помощь, которую получила Украина.

Иностранные страны помогают Украине оружием

На фоне угрозы, которую создает Россия, международные партнеры Украины начали помогать нашей стране вооружением для повышения обороноспособности.

Самыми активными в этом процессе являются США. Украина получила уже более десятка грузов с американским вооружением. Также активно помогают Украине Великобритания Латвия, Литва, Эстония, Польша Чехия и другие страны.

В то же время Германия против поставок оружия Украине и запрещает другим странам передавать нам немецкое оружие. Свою позицию Берлин объясняет стремлением к дипломатическому урегулированию.

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Текст сообщения Алексея Резникова​:

12 – 13 февраля в Украину доставлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другая военная амуниция. Спасибо Правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины Министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесные и длятся много веков. Современная история творится так же сообща и по-родственному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!

Я уверен, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Благодаря десяткам встреч и телефонных переговоров сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Дальше будет.