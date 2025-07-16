Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу страны (VSAT), информирует LRT.

Смотрите также Россия терроризирует Польшу и страны Балтии с помощью стратегической системы РЭБ, – СМИ

Что известно о дроне, который сбили в Литве?

В ночь на 16 июля сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для летательного аппарата, вблизи границы с Беларусью в Шальчининкском районе. В то же время они заметили небольшой беспилотный аппарат, летевший от границы с Беларусью в сторону территории Литвы.

Указывается, что патрули VSAT использовали беспилотник-перехватчик. Объект, в отношении которого было применено средство, начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

В издании пишут, что пограничники нашли разбитый дрон примерно в 4 километрах от границы и он был оснащен GPS-устройством.

По данным пограничников, такие беспилотники используют контрабандисты для перевозки нелегальных сигарет в Литву.

Смотрите также В Литве упала российская "Гербера": страна не имеет доказательств, что дрон из Беларуси запустили намеренно

Напомним, 10 июля в Литве сообщили, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат. Вскоре СМИ писали, что это был беспилотный летательный аппарат "Гербера".