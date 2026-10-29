"До 7,5 тысяч ежегодно": Литва приняла решение о всеобщем призыве в армию

Как сообщает LRT, сроки проведения реформы были согласованы с учетом необходимости подготовить инфраструктуру для размещения новобранцев и обучить дополнительных инструкторов.

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Что говорят в Литве о введении всеобщего призыва?

Мы решили, что всеобщий призыв будет введен с 2032 года– заявил президент Литвы Гитанас Науседа по завершении заседания Рады.

Глава государства подчеркнул, что выбранный срок является оптимальным, поскольку позволяет выделить необходимые финансовые ресурсы без ущерба для качества обучения.

Женщины и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в армии исключительно на добровольной основе.

Новые направления подготовки и требования

В настоящее время литовская армия ежегодно призывает чуть более 5 тысяч юношей. После перехода на всеобщий призыв этот показатель вырастет, однако с учетом состояния здоровья молодежи и демографической ситуации ежегодный набор составит примерно 7,5 тысячи человек.

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Кроме того, Государственная Рада по вопросам обороны одобрила расширение вариантов военной службы. В частности, призывникам разрешат проходить подготовку операторов беспилотников, помогать Государственной пограничной службе или работать пожарными.

Подготовка к изменениям и предварительные дискуссии

Власти страны планируют сбалансировать базовую подготовку новобранцев с постоянным обновлением навыков военнослужащих запаса.

Ранее министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас и представители партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" предлагали ввести всеобщую воинскую повинность раньше – с 2030 года.

Напомним, Литва возобновила частичный военный призыв в 2015 году из-за роста региональных угроз после оккупации Россией Крыма. С тех пор формирование списков военнообязанных происходило по случайному принципу.

При этом угроза провокаций и гибридных атак со стороны России растет. В Литве в ночь на 18 октября неизвестные пытались поджечь предприятие, где хранится оборудование Starlink. Утром над страной заметили неизвестный беспилотник, который впоследствии упал в Пасвальском районе.

Премьер-министр Синкявичюс предполагает, что за попыткой поджога стоит Россия. Он связал инцидент с гибридной войной Москвы против европейских стран.