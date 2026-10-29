"До 7,5 тисячі щороку": Литва ухвалила рішення про загальний призов до армії

Як повідомляє LRT, часові рамки реформи узгодили з огляду на потребу підготувати інфраструктуру для розміщення новобранців та навчити додаткових інструкторів.

Adv

популярні відео

Що кажуть у Литві щодо впровадження загального призову?

Ми вирішили, що загальний призов буде запроваджено з 2032 року– заявив президент Литви Гітанас Науседа після завершення засідання ради.

Глава держави наголосив, що обраний термін є оптимальним, оскільки дає змогу виділити необхідні фінансові ресурси без втрати якості навчання.

Жінки й надалі матимуть змогу проходити службу у війську виключно на добровільних засадах.

Нові напрями підготовки та вимоги

Наразі литовська армія щороку призиває трохи більше ніж 5 тисяч юнаків. Після переходу на загальний призов показник зросте, проте з огляду на стан здоров'я молоді та демографічну ситуацію щорічний набір становитиме приблизно 7,5 тисячі людей.

Крім того, Державна рада з питань оборони погодила розширення варіантів військової служби. Зокрема, призовникам дозволять проходити підготовку операторів безпілотників, допомагати Державній прикордонній службі або працювати пожежниками.

Реклама

Підготовка до змін та попередні дискусії

Влада країни планує збалансувати базову підготовку новобранців із постійним оновленням навичок військовослужбовців запасу.

Раніше міністр національної оборони Литви Робертас Каунас та представники партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" пропонували запровадити загальну повинність раніше – з 2030 року.

Нагадаємо, Литва відновила частковий військовий призов у 2015 році через зростання регіональних загроз після окупації Росією Криму. Відтоді формування списків військовозобов'язаних відбувалося за випадковим принципом.

При цьому загроза провокацій і гібридних атак з боку Росії зростає. У Литві в ніч проти 18 жовтня невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігають обладнання Starlink. Вранці над країною помітили невідомий безпілотник, який згодом упав у Пасвальському районі.

Прем'єр-міністр Сінкявічюс припускає, що за спробою підпалу стоїть Росія. Він пов'язав інцидент із гібридною війною Москви проти європейських країн.