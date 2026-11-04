"Получали задания через Telegram": Литва выслала троих украинцев за шпионаж в пользу иностранных спецслужб

Как сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на Департамент государственной безопасности Литвы (VSD), фигуранты были заранее признаны угрозой национальной безопасности страны. Они выполняли широкий спектр подрывных задач для иностранных спецслужб ради денежного вознаграждения.

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Инструкции отправляли через мессенджеры

По данным разведывательного ведомства, кураторы координировали деятельность завербованных дистанционно.

Все необходимые указания и инструкции по выполнению заданий отправлялись подозреваемым через Telegram и другие популярные мессенджеры.

Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, были высланы из Литвы, и им запрещено возвращаться в течение пяти лет– говорится в заявлении VSD.

В литовской спецслужбе также предупредили, что вражеские разведки все активнее используют цифровые платформы и социальные сети для вербовки людей в других государствах.

В ведомстве подчеркнули, что этот метод особенно эффективен для врага, поскольку его легко реализовать с минимальными ресурсами, при этом охватывая широкий круг потенциальных агентов.

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Кроме того, сотрудники иностранных спецслужб перекладывают абсолютно все риски и последствия преступных действий на исполнителей и совершенно не берут на себя ответственности за их дальнейшую безопасность.

К слову, подобные случаи фиксируются и в других странах Европы: недавно в немецкой земле Бранденбург арестовали гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России, а в августе в Германии разоблачили еще одного украинца, который следил за оборонным предприятием.