"Отримували завдання через Telegram": Литва вислала трьох українців за шпигунство

Як повідомило литовське мовлення LRT із посиланням на Департамент державної безпеки Литви (VSD), фігурантів заздалегідь визнали загрозою національній безпеці країни. Вони виконували широкий спектр підривних завдань для іноземних спецслужб заради грошової винагороди.

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Інструкції надсилали через месенджери

За даними розвідувального відомства, куратори координували діяльність завербованих дистанційно.

Усі необхідні вказівки та інструкції щодо виконання завдань надсилалися підозрюваним через Telegram та інші популярні месенджери.

Особи, які становлять загрозу національній безпеці, були вислані з Литви, і їм заборонено повертатися протягом п'яти років– йдеться в заяві VSD.

У литовській спецслужбі також застерегли, що ворожі розвідки дедалі активніше використовують цифрові платформи та соціальні мережі для вербування людей в інших державах.

У відомстві наголосили, що цей метод є особливо ефективним для ворога, оскільки його легко реалізувати з мінімальними ресурсами, водночас охоплюючи широке коло потенційних агентів.

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Крім того, співробітники іноземних розвідок перекладають абсолютно всі ризики та наслідки злочинних дій на виконавців і зовсім не беруть на себе відповідальності за їхню подальшу безпеку.

До слова, подібні випадки фіксують і в інших країнах Європи: нещодавно в німецькій землі Бранденбург заарештували громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії, а в серпні у Німеччині викрили ще одного українця, який стежив за оборонним підприємством.