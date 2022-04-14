Представитель пограничников Рокас Пукинскас подчеркнул, что информации нет и о том, что такой беспилотник вообще запускали.
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У нас нет информации о том, что такой дрон был сбит с белорусской стороны границы, как и данных о том, что такой беспилотник запускали с территории Литвы,
– подчеркнул спикер.
Что говорят в Беларуси
Белорусские пограничники 14 апреля утверждали, что накануне якобы сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой.
Мол, он летел на территорию Беларуси.
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