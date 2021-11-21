В Китае убеждены, что открытие представительства Тайваня в Литве является нарушением территориальной целостности. Поэтому правительство страны выразило протест и решило снизить китайско-литовские дипломатические отношения.

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Открытое в Вильнюсе представительство Тайваня выполняет не дипломатические функций, а консульские. Однако в Китае возмущены этой ситуацией, поэтому решили снизить дипломатические отношения с первого ранга (посол) до третьего (поверенный в делах).

Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение снизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах,

– заявили в МИД Китая.

В Китае свои действия обосновали необходимостью защиты своего суверенитета.

В то же время в Литве выразили надежду открыть свое представительство в Тайване уже в начале 2022 года.

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