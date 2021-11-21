У Китаї переконані, що відкриття представництва Тайваню в Литві є порушенням територіальної цілісності. Через це уряд країни висловив протест та вирішив понизити китайсько-литовські дипломатичні відносини.
Цікаво США планують оголосити дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні 2022 – The Washington Post
Посла Китаю в Литві не буде
Відкрите у Вільнюсі представництво Тайваню не виконує дипломатичних функцій, а консульські. Однак у Китаї обурені цією ситуацію, тому вирішили понизити дипломатичні відносини з першого рангу (посол) до третього (повірений у справах).
Китай висловлює в цьому зв’язку гостре невдоволення і рішучий протест і прийняв рішення знизити китайсько-литовські дипломатичні відносини до рівня повірених у справах,
– заявили в МЗС Китаю.
У Китаї свої дії обґрунтували необхідністю захисту свого суверенітету.
Водночас у Литві висловили сподівання відкрити своє представництво в Тайвані уже на початку 2022 року.
Конфлікт Тайваню та Китаю: головне
- Після проголошення Китайської Народної Республіки комуністами в країні розпочалася громадянська війна з урядом Республіки Китай. Остання зазнала поразки. Через це уряд Республіки Китай переїхав на острів Тайвань.
- Чинний уряд Китаю вважає Тайвань своєю територією. Республіку Китай визнають 19 країн світу, однак саме КНР є членом ООН.
- Комуністичний уряд Китаю заявив про готовність застосувати силу для повернення Тайваню і прилеглих островів під свій контроль.