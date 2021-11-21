У Китаї переконані, що відкриття представництва Тайваню в Литві є порушенням територіальної цілісності. Через це уряд країни висловив протест та вирішив понизити китайсько-литовські дипломатичні відносини.

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Відкрите у Вільнюсі представництво Тайваню не виконує дипломатичних функцій, а консульські. Однак у Китаї обурені цією ситуацію, тому вирішили понизити дипломатичні відносини з першого рангу (посол) до третього (повірений у справах).

Китай висловлює в цьому зв’язку гостре невдоволення і рішучий протест і прийняв рішення знизити китайсько-литовські дипломатичні відносини до рівня повірених у справах,

– заявили в МЗС Китаю.

У Китаї свої дії обґрунтували необхідністю захисту свого суверенітету.

Водночас у Литві висловили сподівання відкрити своє представництво в Тайвані уже на початку 2022 року.

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