Как пишет литовский вещатель LRT, это произошло в промежутке с 27 сентября по 1 октября. Среди всего изъято маскировочные сетки и военную камуфляжную форму, сейчас грузы конфисковали, их передадут Украине.

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Литовские таможенники задержали военные грузы, предназначенные для армии России

Во вторник, 1 октября, таможенники во время досмотра в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград – Москва на железнодорожной станции Кибарта обнаружили и задержали почтовую посылку с предметами возможного военного назначения – камуфляжную форму.

Вероятно, что эти грузы предназначены для вооруженных сил России, которые ведут войну против Украины,

– говорится в сообщении литовской таможни.

В понедельник, 30 сентября в поезде, следовавшем из Калининграда, обнаружили партию маскировочных сеток. Незадолго до этого, 27 – 29 сентября, в тех же поездах таможенники обнаружили маскировочные сетки для сокрытия пушек.

Как рассказали таможенники, такие грузы для российской армии обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России. Впрочем, маскировочные сетки классифицируются как военный груз.

Это означает, что для их перевозки требуется одноразовое разрешение, выданное уполномоченным лицом министерства нацобороны Литвы. Сейчас эти разрешения не выдают, поэтому по данным LRT, конфискованные предметы предоставят Украине в качестве помощи.