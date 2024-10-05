Согласно обнародованной информации, сейчас на судне находится около 20 тысяч тонн взрывчатого груза. Об этом сообщает BFM TV.

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Судно с взрывчатым грузом из России зашло в Ла-Манш

Мальтийское грузовое судно MV Ruby, которое перевозит 20 тысяч тонн потенциально взрывоопасного продукта, а именно – нитрата аммония, сейчас плывет в водах Ла-Манша после того, как несколько портов ему отказали в доступе к доку. Причиной стало повреждение, которое оно претерпело во время перевозки.

Судно, которое направляется у берегов Великобритании, вызывает беспокойство властей разных стран, а также отдельных экспертов. Известно, что 183-метровое судно которое принадлежит мальтийской компании, перевозит российский груз аммиачной селитры.

Известно, что отправляясь из российского города Кандалакша, 22 августа, судно попало в сильный шторм и было вынуждено остановиться в норвежском порту. Однако уже 4 сентября ему оттуда приказали уйти. После того команда просила пришвартоваться в Литве для ремонта, но им не дали разрешения.

Эксперты сравнивают корабль с "плавучей взрывчаткой", что представляет угрозу для морской безопасности и населения. В морской префектуре Франции мониторят передвижения судна и хорошо осведомлены обо всем, что происходит.

Мы имеем прямые контакты с британской стороной и владельцем судна, что позволит нам вмешаться чрезвычайно быстро, в случае необходимости,

– заявил представитель Этьен Багио.