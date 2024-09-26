Недавно стало известно о полном провале россиянами испытания ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которой они так гордились. Их "гордость" просто взорвалась и разнесла военный полигон.

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Пытались скрыть свой позор

Оказалось, что унизительному удару подверглись и ядерные амбиции Китая. Как сообщают официальные должностные лица США, это произошло еще в конце мая или начале июня. Однако Пекин всячески пытался скрыть свой позор.

Оказалось, что на верфи вблизи Уханя затонула новейшая ударная подводная лодка с ядерным двигателем. Это произошло именно сейчас, когда КНР пытается расширить свой военно-морской флот, в частности флот атомных подводных лодок.

В правительстве США не знают, перевозила ли подводная лодка ядерное топливо во время катастрофы. Эксперты тем временем предполагают, что это вполне вероятно.

Судно класса "Чжоу", которое затонуло, является первым из нового класса китайских атомных подводных подводных лодок и имеет характерную Х-образную корму, которая призвана сделать судно более маневренным. Лодка была построена государственной компанией China State Shipbuilding Corp. Ее заметили у пирса на реке Янцзы в конце мая, когда она проходила окончательное оснащение перед выходом в море.

Затопление новой атомной подводной лодки, изготовленной на новой верфи, замедлит планы Китая увеличить свой флот атомных подводных лодок,

- сказал Брент Садлер, старший научный сотрудник Heritage Foundation, вашингтонского мозгового центра, и военнослужащий ВМС США в отставке.

Один из высокопоставленных чиновников США заявил, что не удивлен попытками Китая скрыть тот факт, что их новая первая в своем классе атомная ударная подводная лодка затонула возле пирса.

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Первое публичное свидетельство того, что на верфи вблизи Уханя что-то неладное, появилось летом, когда Томас Шугарт, бывший офицер подводной лодки США и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, написал ряд сообщений в социальных сетях, в которых отмечал о необычной деятельности плавучих кранов, которую зафиксировали коммерческие спутниковые снимки.

Шугарт предположил, что мог произойти инцидент, связанный с подводной лодкой нового типа, но на тот момент он не знал, что она была атомной.

Хотя подводную лодку удалось спасти, вероятно, пройдет много месяцев, прежде чем ее можно будет выпустить в море.

Вполне возможно, что китайский персонал погиб или получил ранения во время затопления субмарины.

Шугарт сказал, что риск ядерной утечки, вероятно, низкий, поскольку подводная лодка не выходила в море, а ее реакторы, вероятно, не работали на высоком уровне мощности.