Впрочем, решится ли российский диктатор на ядерный удар и какую роль в сдерживании Путина играет Китай, сказал 24 Каналу эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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О чем Кремль мог договориться с Китаем

Партнер страны-агрессора Китай выступает против ядерной эскалации. Си Цзиньпин неоднократно во время личных встреч с Путиным подчеркивал недопустимость использования ядерного оружия.

Вероятно, Россия заверила Китай, что их манипуляции по ядерной эскалации – блеф. Ведь Пекин не реагирует на новые угрозы Путина.

К тому же Кремль мог успокоить Си Цзиньпина, что таким образом Путин просто пытается давить на Запад, а Китай от этого только выиграет. Ведь Россия якобы покажет слабость Запада и создаст прецедент, которым в дальнейшем сможет воспользоваться Китай в своих амбициях по присоединению Тайваня.

Решится ли Путин на ядерную эскалацию

Ядерный шантаж – это старый и проверенный метод Путина сдерживания Запада от предоставления военной помощи Украине и принятия решений. Россия не просто имеет ядерное оружие. Ее ядерный потенциал второй по величине после Соединенных Штатов Америки.

Не факт, что оно все долетит, но теоретически Россия способна уничтожить жизнь на этой планете,

– отметил эксперт-международник.

Ядерное оружие дает российскому президенту власть за пределами России. Он до сих пор, когда ему удобно включает в игру в сумасшедшего диктатора, который способен сделать что угодно, если что-то будет не так, как он хочет.

Однако я согласен с тезисом, который неоднократно озвучивал Президент Украины Владимир Зеленский о том, что Путин слишком любит жизнь. Он блефует в этом вопросе,

– сказал Несвитайлов.

По мнению многих аналитиков, Путин не нанесет ядерный удар, но его угрозы все же продолжают работать, потому что это вызывает страх у электората, который давит на власть. И даже если представители власти в это не верят, то они не могут не опираться на то, что думает народ, особенно, если это касается предвыборного периода.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире.