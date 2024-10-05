Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі на судні перебуває близько 20 тисяч тонн вибухового вантажу. Про це повідомляє BFM TV.

Дивіться також Міг перевозити ядерне паливо: у Китаї затонув новітній підводний човен

Судно з вибуховим вантажем з Росії зайшло в Ла-Манш

Мальтійське вантажне судно MV Ruby, яке перевозить 20 тисяч тонн потенційно вибухонебезпечного продукту, а саме – нітрату амонію, зараз пливе у водах Ла-Маншу після того, як кілька портів йому відмовили у доступі до доку. Причиною стало пошкодження, яке воно зазнало під час перевезення.

Судно, яке прямує біля берегів Великої Британії, викликає занепокоєння влад різних країн, а також окремих експертів. Відомо, що 183-метрового судно яке належить мальтійській компанії, перевозить російський вантаж аміачної селітри.

Відомо, що вирушаючи з російського міста Кандалакша, 22 серпня, судно потрапило у сильний шторм і було змушене зупинитися в норвезькому порту. Однак вже 4 вересня йому звідти наказали піти. Після того команда просила пришвартувалися у Литві для ремонту, але їм не дали дозволу.

Експерти порівнюють корабель з "плавучою вибухівкою", що становить загрозу для морської безпеки та населення. У морській префектурі Франції моніторять пересування судна і добре обізнані про все, що відбувається.

Ми маємо прямі контакти з британською стороною і власником судна, що дозволить нам втрутитися надзвичайно швидко, якщо буде потреба,

– заявив речник Етьєн Багіо.