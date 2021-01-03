В Литве продлили ограничения на передвижение между регионами: что стало причиной
В Литве продолжат ограничения по передвижению между регионами страны. Они будут действовать минимум до 31 января 2021 года.
Причиной стал высокий уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Delfi.
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Перед этим ограничения вводили до 24 января 2021 года, однако представители власти решили продлить их еще на неделю.
Запрет на передвижение между муниципалитетами не будет действовать для тех, кто будет въезжать по месту жительства, из-за смерти родственников, на работу, для лечения или по другим неотложным причинам.
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В то же время ограничения не будут распространяться на членов одной семьи или одного домохозяйства. Это может происходить при условии, если они едут в муниципалитет, где расположена их недвижимость.
Локдаун в Литве: что известно
- В Литве из-за стремительного распространения коронавируса с 16 декабря 2020 года власти ввели почти полный локдаун.
- В частности, там ввели ограничения на передвижение по стране. Из-за этого запретили выезд за пределы муниципалитета, за исключением нескольких уважительных причин: смерть, работа, лечение и тому подобное.
- Членам одной семьи разрешили гулять вместе на открытом пространстве. Однако в течение праздничного периода им запретили встречаться с другими семьями.
- Дошкольное и начальное образование также перевели на дистанционный режим.
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