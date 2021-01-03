В Литве продолжат ограничения по передвижению между регионами страны. Они будут действовать минимум до 31 января 2021 года.

Причиной стал высокий уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Delfi.

Читайте также Что происходит с COVID-19 в странах Балтии

Перед этим ограничения вводили до 24 января 2021 года, однако представители власти решили продлить их еще на неделю.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Литве зафиксировали более 145 тысяч случаев инфицирования. По состоянию на 3 января 2021 года в стране выздоровели более 76 тысяч граждан.

Запрет на передвижение между муниципалитетами не будет действовать для тех, кто будет въезжать по месту жительства, из-за смерти родственников, на работу, для лечения или по другим неотложным причинам.

К теме В Литве установили экологическую елку: она светится благодаря утилизированной кофейной гуще – фото

В то же время ограничения не будут распространяться на членов одной семьи или одного домохозяйства. Это может происходить при условии, если они едут в муниципалитет, где расположена их недвижимость.

Локдаун в Литве: что известно