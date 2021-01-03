У Литві продовжать обмеження щодо пересування між регіонами країни. Вони діятимуть щонайменше до 31 січня 2021 року.

Причиною став високий рівень захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє Delfi.

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Перед цим обмеження запроваджували до 24 січня 2021 року, однак представники влади вирішили продовжити їх ще на тиждень.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 у Литві зафіксували понад 145 тисяч випадків інфікування. Станом на 3 січня 2021 року в країні одужали більше ніж 76 тисяч громадян. Водночас від коронавірусу померли 1 614 осіб.

Заборона на пересування між муніципалітетами не буде діяти для тих, хто в'їжджатиме за місцем проживання, через смерть родичів, на роботу, для лікування чи з інших невідкладних причин.

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Водночас обмеження не поширюватимуться на членів однієї сім'ї або одного домогосподарства. Це може відбуватися за умови, якщо вони їдуть в муніципалітет, де розташована їхня нерухомість.

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