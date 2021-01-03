У Литві продовжили обмеження на пересування між регіонами: що стало причиною
У Литві продовжать обмеження щодо пересування між регіонами країни. Вони діятимуть щонайменше до 31 січня 2021 року.
Причиною став високий рівень захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє Delfi.
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Перед цим обмеження запроваджували до 24 січня 2021 року, однак представники влади вирішили продовжити їх ще на тиждень.
Заборона на пересування між муніципалітетами не буде діяти для тих, хто в'їжджатиме за місцем проживання, через смерть родичів, на роботу, для лікування чи з інших невідкладних причин.
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Водночас обмеження не поширюватимуться на членів однієї сім'ї або одного домогосподарства. Це може відбуватися за умови, якщо вони їдуть в муніципалітет, де розташована їхня нерухомість.
Локдаун в Литві: що відомо
- У Литві через стрімке поширення коронавірусу з 16 грудня 2020 року влада запровадила майже повний локдаун.
- Зокрема, там ввели обмеження на пересування країною. Через це заборонили виїзд за межі муніципалітету, за винятком декількох поважних причин: смерть, робота, лікування тощо.
- Членам однієї родини дозволили гуляти разом на відкритому просторі. Однак впродовж святкового періоду їм заборонили зустрічатися з іншими сім'ями.
- Дошкільну та початкову освіту також перевели на дистанційний режим.
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