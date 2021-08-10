Что известно о протесте в Литве

По данным полиции, акция проходит спокойно. Никаких инцидентов или столкновений не было.

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Одному из протестующих стало плохо, поэтому к зданию парламента вызвали скорую помощь.

Причина протеста

Люди возмущаются из-за того, что чиновники хотят сделать вакцинацию обязательной. Так, Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию для учителей, медиков и социальных работников. Если сотрудники не привьются до 1 октября, то работодатели смогут их уволить.

Люди требуют отставки парламента

Демонстранты поставили стилизованную виселицу, а возле сцены рядом с библиотекой – бутафорскую колючую проволоку. Участники акции пытались привлечь внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Они скандировали: "Парламент – прочь!".



Протестующие поставили виселицу / Фото Delfi



Колючая проволока возле парламента Литвы / Фото Delfi

Кроме отказа от законопроекта об обязательной вакцинации, протестующие требуют:

отменить тестирование на коронавирус,

отказаться от "паспорта возможностей",

прекратить режим чрезвычайной ситуации.

В Литве люди протестуют из-за ограничений для невакцинированных / Фото Delfi

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