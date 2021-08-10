Що відомо про протест у Литві

За даними поліції, акція відбувається спокійно. Жодних інцидентів чи сутичок не було.

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Одному з протестувальників стало погано, тому до будівлі парламенту викликали швидку допомогу.

Причина протесту

Люди обурюються через те, що чиновники хочуть зробити вакцинацію обов'язковою. Так, Сейм Литви у першому читанні схвалив законопроєкт, який передбачає обов'язкову вакцинацію для вчителів, медиків та соціальних працівників. Якщо співробітники не щепляться до 1 жовтня, то роботодавці зможуть їх звільнити.

Люди вимагають відставки парламенту

Демонстранти поставили стилізовану шибеницю, а біля сцени поруч з бібліотекою – бутафорський колючий дріт. Учасники акції намагалися привернути увагу депутатів сиренами, криками і оплесками. Вони скандували: "Парламент – геть!".



Протестувальники поставили шибеницю / Фото Delfi



Колючий дріт біля парламенту Литви / Фото Delfi

Окрім відмови від законопроєкту про обов'язкову вакцинацію, протестувальники вимагають:

скасувати тестування на коронавірус,

відмовитися від "паспорту можливостей",

припинити режим надзвичайної ситуації.

У Литві люди протестують через обмеження для невакцинованих / Фото Delfi

Ситуація з коронавірусом у Литві