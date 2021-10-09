Отключение электроэнергии якобы продлится несколько дней. Дейр-Аммар и Захрани, электростанции Ливана, приостановили производство электроэнергии 9 октября после нескольких месяцев ограниченной работы.

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Электросеть страны полностью прекратила работу

Без электроэнергии государственного производства гражданам страны придется полагаться на частные генераторы на дизтопливе, которого уже не хватает.

По информации СМИ, электросеть страны полностью прекратила работу и вряд ли заработает до следующего понедельника или "в ближайшие дни".

Ливан остался без электроэнергии: видео из твитера dailyaz1

Основной производитель электроэнергии в Ливане (EDL) отметил, что партию топлива планируется выгрузить в начале следующей недели. Еще одна партия поступит позже.

В Ливане ведут переговоры с нефтяными предприятиями

В то же время в стране попытаются привлечь топливо из резервов военных, однако пока нет информации о том, когда это произойдет. Сейчас EDL ведет переговоры с нефтяными предприятиями в Триполи и Захрани для того, чтобы закупить топливо для поставки электростанциям.

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В то же время в СМИ появилась информация, что после сообщения об остановке производства электроэнергии граждане Ливана вышли на протест перед региональным офисом EDL.

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