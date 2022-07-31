Его страна – агрессор продает за границу и зарабатывает на этом. Следует вспомнить, что 30 июля в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не украли россияне .

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Украденное в Украины зерно задержали в Ливане

Прокуратура Ливана задержала судно "Лаодикея", пришвартованное в порту Триполи,

– сообщило издание.

Также известно, что корабль был задержан на 72 часа. Разрешение на такую задержку получило посольство Украины в Ливане. Там объясняют, что:

зерно россияне погрузили 27 июля во временно оккупированном Крыму;

на судне есть ячмень, вывезенный из захваченных россией украинских территорий.

В российском посольстве в Ливане убеждают якобыя нет информации о судне, а обвинение Украины посольство посольство имеет цинизм называть "ложными и безосновательными".

Что известно о сирийском судне и ворованном зерне

28 июля в порт Бейрута прибыло сирийское судно с зерном.

Издание Reuters написало, что судно прибыло из крымского порта, закрытого для международных грузовых перевозок с 5 тысячами тонн ячменя и 5 тысяч тонн пшеницы, изъятыми, как подозревают, из украинских запасов.

По данным BBC, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Осташ попросил президента выяснить обстоятельства пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое, по утверждениям Киева, было загружено ячменем, вывезенным с временно оккупированных российской территорий.

МИД Ливана 29 июля объяснил, что проверит груз судна.

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