Його країна – агресор продає за кордон та заробляє на цьому. Варто пригадати, що 30 липня в Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не вкрали росіяни.

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Крадене в України зерно затримали в Лівані

Прокуратура Лівану затримала судно "Лаодікея", яке пришвартоване в порту Триполі,

– повідомило видання.

Також відомо, що корабель затримали на 72 години. Дозвіл на таку затримку отримало посольство України в Лівані. Там пояснюють, що:

зерно росіяни завантажили 27 липня в тимчасово окупованому Криму;

на судні є ячмінь, вивезений з захоплених росією українських територій.

Натомість в російському посольстві в Лівані переконують нібито не має інформації про судно, а звинувачення України посольство має цинізм називати "хибними і безпідставними".

Що відомо про сирійське судно та крадене зерно

28 липня в порт Бейрута прибуло сирійське судно з зерном.

Видання Reuters написало, що судно прибуло з кримського порту, закритого для міжнародних вантажних перевезень з 5 тисячами тоннами ячменю та 5 тисячами тоннами пшениці, вилученими, як підозрюють, з українських запасів.

За даними ВВС, посол України в Бейруті Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном. Осташ попросив президента з'ясувати обставини перебування в ліванських територіальних водах сирійського судна, яке, за твердженнями Києва, було завантажено ячменем, вивезеним з тимчасово окупованих росією українських територій.

МЗС Лівану 29 липня пояснило, що перевірить груз судна.

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