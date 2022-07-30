Іноді, щоб зерно не дісталось росіянам люди обирають, що його краще знищити. Так, у Маріуполі підпалили поля з зерном, щоб його не вкрали росіяни.

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Палкий привіт для окупантів

Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що місцева група спротиву "Немізіда" привіт окупантам передає буквально. Партизани підпалили зерно, щоб ті його не вкрали.

Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полей біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька,

– повідомив Андрющенко.

За його словами, біля місця пожеж розташовані ворожі фортифікації, склади техніки з БК та мінні поля. Їх окупанти наробили з переляку.

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Тепер зерно ні погасити, ні вкрасти. Всі дуже сподіваються, що вогонь нам допоможе і перекинеться на базу ворога. Має бути прекрасна "бавовна".

Що відбувається у Маріуполі

В окупованому місті панує безчинство, знущання та звірства росіян. російські сапери працюють на руїнах Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Вони змушують людей, які залишилися в окупації, розбирати завали.

Крім того, російські окупанти вигадали, що хочуть перейменувати місто. Ба більше, вони збираються перейменувати тимчасово підконтрольний їм Маріуполь на честь одного зі сталінських злочинців Андрія Жданова. Раніше вони спаплюжили стелу при в'їзді у місто кольорами своєї ганчірки.

Також був випадок, коли місцевий житель зробив зауваження окупантам. Ті щось святкували і, як то зазвичай в росіян буває, пили. За зауваження чоловіка щодо цього, вони кинули гранату йому у двір. Двох цивільних поранило, один був у важкому стані.

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