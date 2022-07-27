Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, що не можна говорити про те, що за Маріуполь забули.

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За його словами, незабаром маріупольці побачать таку ж ситуацію, як зараз бачать херсонці.

Зараз найбільша точка боїв на Донеччині на півночі. Але ми впевнені у нашій перемозі, в тому, що (звільнять) Мелітополь, Бердянськ і потім Маріуполь. Не так далеко ми розташовані від них,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що маріупольці також слідкують і за лінією фронту. На його думку, про неминуче звільнення Маріуполя розуміють і окупанти, і місцеві.

Цікаво, як зазначив радник мера, сьогодні маріупольці перший раз почали знову робити запаси.

Це пов'язано з тим, що відбулося з Антонівським мостом у Херсоні, та й Новий рік люди хочуть зустрічати з українським прапором. Це вселяє надію в людей та додає страху окупантам,

– поясник Андрющенко.

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