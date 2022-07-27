Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, що не можна говорити про те, що за Маріуполь забули.
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За його словами, незабаром маріупольці побачать таку ж ситуацію, як зараз бачать херсонці.
Зараз найбільша точка боїв на Донеччині на півночі. Але ми впевнені у нашій перемозі, в тому, що (звільнять) Мелітополь, Бердянськ і потім Маріуполь. Не так далеко ми розташовані від них,
– сказав Андрющенко.
Він додав, що маріупольці також слідкують і за лінією фронту. На його думку, про неминуче звільнення Маріуполя розуміють і окупанти, і місцеві.
Цікаво, як зазначив радник мера, сьогодні маріупольці перший раз почали знову робити запаси.
Це пов'язано з тим, що відбулося з Антонівським мостом у Херсоні, та й Новий рік люди хочуть зустрічати з українським прапором. Це вселяє надію в людей та додає страху окупантам,
– поясник Андрющенко.
Андрющенко пропустив, коли деблокують Маріуполь: відео
Блокада Маріуполя росіянами: основне
- Маріуполь став містом, яке місяцями опиралося загарбникам, місцем витривалості, а його захисники – символом незламності. Зазначимо, що Маріуполь перебуває у блокаді ще з березня 2022 року.
- Окупанти цілеспрямовано нищать будинки, вбиваючи тисячі українців, а чимало вцілілих змушені проходити "фільтраційні" табори та жити в гуманітарній катастрофі. Втім, місцеві продовжують вірити, що ЗСУ вже незабаром деблокують Маріуполь.
- Мер міста Вадим Бойченко вважає, що це станеться взимку – він навіть спрогнозував місяці звільнення Маріуполя від російських загарбників. На його думку, деокупація припаде на грудень 2022 – січень 2023 року.
- У мерії додають, що за 10 років планується відновити половину Маріуполя – на це знадобиться близько 14 мільярдів євро. При цьому підготовку до відродження хочуть почати вже незабаром.