Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что нельзя говорить о том, что о Мариуполе забыли.

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По его словам, скоро мариупольцы увидят такую же ситуацию, как сейчас видят херсонцы.

Сейчас самая большая точка боев на Донбассе на севере. Но мы уверены в нашей победе, в том, что (освободят) Мелитополь, Бердянск и затем Мариуполь. Не так далеко мы расположены от них,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что мариупольцы тоже следят и за линией фронта. По его мнению, неизбежное освобождение Мариуполя понимают и оккупанты, и местные.

Интересно, как отметил советник мэра, сегодня мариупольцы впервые начали снова делать запасы.

Это связано с тем, что произошло с Антоновским мостом в Херсоне, и Новый год люди хотят встречать с украинским флагом. Это вселяет надежду в людей и придает страх оккупантам,

– объяснил Андрющенко.

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