Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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В Киеве из-за ливня затопило улицы

29 мая Киев накрыла непогода – по городу прошли ливень, гроза и местами град. Из-за большого количества осадков были подтоплены отдельные участки дорог, что повлекло значительное осложнение движения транспорта.

Улицы Киева затопило после ливня: смотрите видео

Пользователи соцсетей сообщают о сильных пробках на ряде улиц.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что опасные метеорологические явления по Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток. В регионе также объявили І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили синоптики.

В столице затруднено движение транспорта: смотрите видео

Напомним, 29 мая непогода пришла не только в Киев. Грозы и ливни ожидаются также во Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях. Синоптики советуют украинцам соблюдать меры безопасности во время непогоды, в частности избегать парковки под деревьями и линиями электропередач.