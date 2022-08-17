В сети сообщают, что плывут ряд улиц: Балковская, Газовый переулок, улица Ильфа и Петрова, проспект Глушко. Проезд там перекрыли.

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В Одессе выпал град

Стихия бушует на западных и южных частях региона. Водителям в шутку советуют "не выплывать" из дома без необходимости.

Коммунальщики усиленно работают, пытаясь ликвидировать последствия непогоды.

Улицы затопило: видео

Показали видео, как в районе Седьмого километра трещит град. Его даже можно собрать в руку, как снежку.

Град в Одессе: смотрите видео

Остановили транспорт

Из-за вызывавшего непогоду подтопления временно приостановили движение трамвая №20. Вместо него на линии работает автобус.

Троллейбус №8 сначала ходил по улице Химической, а трамваи по 5 и 28 – сокращенным путем к Тираспольской площади.

15 трамвай временно не работает.

Впоследствии в городском совете Одессы сообщили, что трамваи №5 и №28 полностью возобновили работу. Также началось движение по проспекту Небесной сотни.

Движение затруднено: видео

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 18 августа, в Одессе тоже будут дожди с грозами. Температура воздуха будет достигать +25...+27 градусов. Однако уже 19 августа выйдет солнышко, в дожди отступят.

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