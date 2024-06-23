В результате ливня в Уфе затопило даже взлетную полосу. Очевидцы уже публикуют в сети кадры непогоды.

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Ливень в Уфе

В Уфу 22 июня пришел мощный ураган, затопивший взлетную полосу города. В результате инцидента задержались несколько рейсов. Очевидцы делятся видео, на которых вместо полосы видно только бескрайние озера воды.

Вода затопила взлетную полосу в Уфе: смотрите видео

Сообщается, что дождевой водой заливает не только дороги, но и торговые центры, жилые дома, автобусы и подземные парковки. В городе упало несколько деревьев, известно о повреждении около 10 автомобилей.

Последствия непогоды в Уфе: смотрите видео

Известно, что уже упало несколько деревьев, повреждения получили около десяти автомобилей. Пользователи соцсетей делятся кадрами с "водопадами" и яркими молниями в разных районах города.

Непогода охватила российскую Уфу / местные телеграм-каналы

Напомним, что днем ранее настоящий апокалипсис фиксировали в Москве. Кроме ливня там фиксировали ураган и даже смерчи. Шквальный ветер катил тележки и транспортные средства, кое-где едва не сносил людей. Известно, что в столице одно из деревьев, которое упало в результате ветра, убило рядового россиянина.