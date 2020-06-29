Ливень на Закарпатье: за 2 часа выпала 20-дневная норма осадков – фото
Мощная гроза с градом пронеслась 28 июня на Закарпатье. В результате произошло сильное поднятие воды и оползни.
С 15:30 до 17:30 часов выпало 119 миллиметров осадков, что составляет 20-дневную норму дождя. Об этом говорится на фейсбук-странице Закарпатской областной государственной администрации.
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Больше всего пострадало село Торунь Межгорского района, где ручей превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков. А в селе Лопушное вода подтопила 1 новостройку и 2 жилых дома.
На месте работает руководство района, спасатели ГСЧС, полиция, работники дорожной службы.
Непогода на Закарпатье: что известно
- Сильные наводнения накрыли западные области Украины с 20–21 июня. Больше всего пострадала Буковина, Ивано-Франковская область, Закарпатье и Львовщина. Подтопления были и в Тернопольской и Винницкой областях.
- Непогода разрушила более 150 километров автодорог, еще почти 600 километров – повреждены.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что наводнение в этом году катастрофическое, поэтому пострадавшим районам выделят помощь