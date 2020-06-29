Мощная гроза с градом пронеслась 28 июня на Закарпатье. В результате произошло сильное поднятие воды и оползни.

С 15:30 до 17:30 часов выпало 119 миллиметров осадков, что составляет 20-дневную норму дождя. Об этом говорится на фейсбук-странице Закарпатской областной государственной администрации.

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Больше всего пострадало село Торунь Межгорского района, где ручей превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков. А в селе Лопушное вода подтопила 1 новостройку и 2 жилых дома.

На месте работает руководство района, спасатели ГСЧС, полиция, работники дорожной службы.

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