Злива на Закарпатті: за 2 години випала 20-денна норма опадів – фото
Потужна гроза з градом пронеслась 28 червня на Закарпатті. В результаті відбулось сильне підняття води та зсуви ґрунту.
З 15:30 до 17:30 години випало 119 міліметрів опадів, що становить 20-денну норму дощу. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації.
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Найбільше постраждало село Торунь Міжгірського району, де потічок перетворився на повноводну ріку і зніс частину дороги та декілька містків. А у селі Лопушне вода підтопила 1 новобудову та 2 житлові будинки.
На місці працює керівництво району, рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби.
Негода на Закарпатті: що відомо
- Сильні повені накрили західні області України з 20 – 21 червня. Найбільше постраждала Буковина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівщина. Підтоплення були і в Тернопільській та Вінницькій областях.
- Негода зруйнувала понад 150 кілометри автодоріг, ще майже 600 кілометрів – пошкоджені.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що повінь цього року є катастрофічно, тож постраждалим районам виділять допомогу