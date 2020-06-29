Потужна гроза з градом пронеслась 28 червня на Закарпатті. В результаті відбулось сильне підняття води та зсуви ґрунту.

З 15:30 до 17:30 години випало 119 міліметрів опадів, що становить 20-денну норму дощу. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації.

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Найбільше постраждало село Торунь Міжгірського району, де потічок перетворився на повноводну ріку і зніс частину дороги та декілька містків. А у селі Лопушне вода підтопила 1 новобудову та 2 житлові будинки.

На місці працює керівництво району, рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби.

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