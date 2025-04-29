Во время строительства стадиона была применена стратегия no-blockwork – когда каждый элемент настолько тщательно спланирован, что монтаж стальных конструкций происходит без использования традиционной кирпичной кладки, информирует 24 Канал со ссылкой на Метинвест.

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Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта – и здесь горячекатаный лист Spartan UK Группы Метинвест играл одну из ключевых ролей.

Стадион "Брэмли-Мур Док" построен из стали украинского Метинвеста / Фото Метинвеста

Свои домашние матчи "Эвертон" до недавнего времени проводил на 39-тысячном стадионе "Гудисон Парк", которому исполнилось уже 130 лет. Поэтому было решено построить новый стадион. А в этом году новая футбольная жемчужина города Ливерпуль приняла болельщиков.

Напомним, из стали Метинвеста также построена и главная арена Украины – НСК Олимпийский.

А недавно в Италии спустили на воду два корабля полярного класса, также построенные из стали украинского Метинвеста Рината Ахметова. Судна-близнецы – экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit, они оснащены современным оборудованием и технологиями и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон.