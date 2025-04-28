Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Мир наизнанку".

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Дмитрий Комаров посетил "Запорожсталь"

"Запорожсталь" часто называют городом в городе – его масштабы впечатляют, а производственные мощности видны даже из космоса. В новом выпуске проекта Дмитрий Комаров отправился в сердце комбината – доменную печь, чтобы воочию увидеть ежедневную работу металлургов.

Ведущий не ограничился ролью наблюдателя, а стал частью настоящей команды. На этот раз Дмитрий Комаров работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы ощутить на себе все вызовы металлургической профессии.

В новом выпуске зрители увидят уникальные кадры, которых ранее не показывал ни один украинский журналист: репортаж изнутри мартеновской печи. К тому же Комаров проведет собственный эксперимент – попробует приготовить яичницу над раскаленным чугуном.

Дмитрий Комаров посетил "Запорожсталь": смотрите видео