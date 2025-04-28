Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Світ навиворіт".

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Дмитро Комаров відвідав "Запоріжсталь"

"Запоріжсталь" часто називають містом у місті – його масштаби вражають, а виробничі потужності видно навіть із космосу. У новому випуску проєкту Дмитро Комаров вирушив до серця комбінату – доменної печі, щоб на власні очі побачити щоденну роботу металургів.

Ведучий не обмежився роллю спостерігача, а став частиною справжньої команди. Цього разу Дмитро Комаров працював вантажником та горновим доменної печі, щоб відчути на собі всі виклики металургійної професії.

У новому випуску глядачі побачать унікальні кадри, яких раніше не показував жоден український журналіст: репортаж із середини мартенівської печі. До того ж Комаров проведе власний експеримент – спробує приготувати яєчню над розпеченим чавуном.

Дмитро Комаров відвідав "Запоріжсталь": дивіться відео