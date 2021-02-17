В Ливии впервые за 15 лет на северо-востоке страны выпал снег. В частности, столбики термометров там опустились ниже нуля.

По данным метеорологов, снег продержится как минимум 2 дня. В частности, низкую температуру зафиксировали в городах Эль-Бейда, Налут и Эль-Мардж.

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Местные жители положительно отреагировали на такую ​​погоду. По их словам, для этого региона она является настоящей метелью. Некоторые даже утверждают, что снегопад является знаком мира в стране.

Обратите внимание! Греция страдает от мощного снегопада. Самая сложная ситуация в Афинах. Здесь из-за неблагоприятных погодных условий пришлось приостановить движение на одной из линий метро. Также не ездят автобусы на большинстве маршрутов. Подробнее об этом – читайте здесь.

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В Ливии люди вышли на улицу с фотоаппаратами, чтобы зафиксировать зимние заснеженные пейзажи. А некоторые дети впервые в жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки.

В Ливии впервые за 15 лет выпал снег: смотрите видео