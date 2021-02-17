Впервые за 15 лет: в Ливии выпал снег – видео
В Ливии впервые за 15 лет на северо-востоке страны выпал снег. В частности, столбики термометров там опустились ниже нуля.
Источник:Africanews
По данным метеорологов, снег продержится как минимум 2 дня. В частности, низкую температуру зафиксировали в городах Эль-Бейда, Налут и Эль-Мардж.
Читайте также Непогода в Турции: мегаполис Стамбул засыпало снегом – впечатляющие фото, видео
Местные жители положительно отреагировали на такую погоду. По их словам, для этого региона она является настоящей метелью. Некоторые даже утверждают, что снегопад является знаком мира в стране.
К теме Сосулькопад: как пережить потепление и не получить травмы
В Ливии люди вышли на улицу с фотоаппаратами, чтобы зафиксировать зимние заснеженные пейзажи. А некоторые дети впервые в жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки.
В Ливии впервые за 15 лет выпал снег: смотрите видео
Поделиться новостью