Вперше за 15 років: у Лівії випав сніг – відео
У Лівії вперше за 15 років на північному сході країни випав сніг. Зокрема, стовпчики термометрів там опустилися нижче нуля.
Джерело:Africanews
За даними метеорологів, сніг протримається щонайменше 2 дні. Зокрема, низьку температуру зафіксували у містах Ель-Бейда, Налут та Ель-Мардж.
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Місцеві жителі позитивно відреагували на таку погоду. За їхніми словами, для цього регіону вона є справжньою хурделицею. Дехто навіть стверджує, що снігопад є знаком миру в країні.
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У Лівії люди вийшли на вулицю з фотоапаратами, щоб зафіксувати зимові засніжені краєвиди. Водночас деякі діти вперше в житті змогли зліпити сніговика й погратися в сніжки.
У Лівії вперше за 15 років випав сніг: дивіться відео
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