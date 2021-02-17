У Лівії вперше за 15 років на північному сході країни випав сніг. Зокрема, стовпчики термометрів там опустилися нижче нуля.

За даними метеорологів, сніг протримається щонайменше 2 дні. Зокрема, низьку температуру зафіксували у містах Ель-Бейда, Налут та Ель-Мардж.

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Місцеві жителі позитивно відреагували на таку погоду. За їхніми словами, для цього регіону вона є справжньою хурделицею. Дехто навіть стверджує, що снігопад є знаком миру в країні.

Зверніть увагу! Греція потерпає від потужного снігопаду. Найскладніша ситуація в Афінах. Тут через несприятливі погодні умови довелось призупинити рух на одній зі ліній метро. Також не їздять автобуси на більшості маршрутів. Детальніше про це – читайте тут.

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У Лівії люди вийшли на вулицю з фотоапаратами, щоб зафіксувати зимові засніжені краєвиди. Водночас деякі діти вперше в житті змогли зліпити сніговика й погратися в сніжки.

У Лівії вперше за 15 років випав сніг: дивіться відео