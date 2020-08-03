Южную Корею накрыли сильные ливни, которые вызвали наводнения и оползни в стране. В результате непогоды погибли 6 человек. Еще 7 числятся пропавшими без вести.

В пригороде Сеула затопило почти несколько сотен домов, разрушены некоторые прибрежные сооружения. Местные дороги превратились в реки. Об этом сообщает Associated Press.

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В нескольких районах из-за стремительного подъема уровня воды в реках произошли оползни. Власть направила в пораженные зоны военных для оказания помощи местному населению.

2 августа власти страны объявили в Корее самый высокий – третий-уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Сейчас в Сеуле ограничено движение по некоторым шоссе и мостам из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган.

Похожие ограничения введены и в других регионах страны.

Министр внутренних дел сообщил, что жертвами непогоды стали 6 человек. Они погибли в результате оползней, сильных потоков воды, а также из-за разрушения частей зданий. В результате наводнений 360 местных жителей лишились дома.

Прогнозы синоптиков

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ситуация не изменится. Следовательно, сильные дожди продлятся как минимум до окончания понедельника – 3 августа.

Последствия непогоды в Южной Корее / Фото Yonhap

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