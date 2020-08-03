Південну Корею накрили сильні зливи, які спричинили повені та зсуви в країні. Внаслідок негоди загинули 6 людей. Ще 7 – вважають зниклими безвісти.

У передмісті Сеула затопило майже кілька сотень домів, зруйновані деякі прибережні споруди. Місцеві дороги перетворилися на річки. Про це повідомляє Associated Press.

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У кількох районах через стрімкий підйом рівня води у річках сталися зсуви ґрунту. Влада направила в уражені зони військовиків для надання допомоги місцевому населенню.

2 серпня влада країни оголосила в Кореї найвищий – третій рівень реагування на надзвичайні ситуації. Наразі в Сеулі обмежено рух по деяких шосе та мостах через небезпеку їхнього підтоплення в результаті розливу річки Ханган.

Схожі обмеження введені і в інших регіонах країни.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що жертвами негоди стало 6 людей. Вони загинули внаслідок зсувів ґрунту, сильних потоків води, а також через руйнування частин будівель. Внаслідок повеней 360 місцевих жителів втратили будинки.

Прогнози синоптиків

Синоптики попереджають, що найближчими днями ситуація не зміниться. Відтак сильні дощі триватимуть щонайменше до закінчення понеділка – 3 серпня.

Наслідки негоди у Південній Кореї / Фото Yonhap

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