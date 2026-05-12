24 Канал Новости Украины В Украине будет бушевать непогода: какие области накроют серьезные дожди, грозы и шквалы
12 мая, 20:00
Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода с возможными грозами и шквальным ветром.
  • Температура воздуха будет варьироваться от 8 до 23 градусов тепла, в зависимости от суток и региона.

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода. Во многих регионах осадки будут умеренными, а кое-где – значительными. Местами они будут сопровождаться грозами и шквалистым ветром.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для NV.

Какую ситуацию с осадками прогнозируют?

Иван Семилит рассказал, что причиной ухудшения погоды станет активный атмосферный фронт, который будет поступать в Украину из Западной Европы, который и непосредственно обусловит распространение дождей и гроз в большинстве областей.

По его словам, сначала наиболее интенсивные осадки ожидаются на Закарпатье и в Карпатах. Впоследствии фронт охватит значительную часть территории страны, за исключением отдельных западных и северо-восточных областей.

В то же время на Правобережье возможны грозы и шквалы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Кстати, представитель Укргидрометцентра уточнил, что в основном ветер будет двигаться именно южным направлением.

Он будет удерживать в нашем пространстве более теплую воздушную массу, 
– объяснил он.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, днем в большинстве областей ожидаются повышения от 18 до 23 градусов тепла. Из-за движения атмосферного фронта наиболее прохладно будет в западной части.

Там ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Аналогичные условия прогнозируют и для Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Ночью в этих регионах столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов тепла.

Где ухудшится погода?

В дальнейшем атмосферный фронт будет двигаться восточным направлением, распространяя прохладный воздух по стране, который будет сопровождаться осадками. Так, 13 мая, за исключением северо-востока и запада, будут выпадать дожди с грозами.

Вместо южного направление ветра сменится на северо-западный, со скоростью от 7 до 12 метров за секунду. В четверг, 14 мая, синоптики также прогнозируют осадки в виде дождей, которые местами будут идти с грозами.

Сухие условия ожидаются только в Одесской, Винницкой и Житомирской областях. Ночью столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла, лишь от 2 до 7 градусов тепла прогнозируют в некоторых западных регионах.

Днем в большинстве областей температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. В восточной части страны значения повысятся до 21 градуса тепла. Уже в дальнейшем, по его словам, дожди несколько сместятся на отдельные регионы.

Иван Семилит добавил, что в пятницу, 15 мая дожди в основном сохранятся в северных областях. Уже в субботу, 16 мая, осадки, которые местами будут идти с грозами, будут возможны только на территории Прикарпатья и Закарпатья.

О чем предупреждали ранее?

Украинский гидрометеорологический центр ранее сообщал, что в ближайшее время в Украине не прогнозируют ощутимых улучшений погодных условий. Вместо этого в большинстве областей будут дожди, грозы и даже шквалы.

Причиной таких погодных условий станет активная циклоническая деятельность. Во второй половине недели, согласно последним прогнозам, ожидается выход активного циклона из районов южных морей принесет новую волну осадков.

