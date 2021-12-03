Министр здравоохранения отметил, что заседание, на котором будут рассматривать этот вопрос, состоится на следующей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Рады.
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Относительно областей, которые могут выйти из красной зоны. Минздрав подал уже прошение созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую,
– сказал Виктор Ляшко.
Красная зона в Украине
По состоянию на 3 декабря 2021 года в Украине в красной зоне находится Киев и 18 областей, а именно:
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровненская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская;
- Волынская;
- Черкасская;
- Винницкая.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- заболели – 3 477 649 человек;
- выздоровели – 3 018 620 граждан;
- умерли – 87 566 пациентов.