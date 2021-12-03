Міністр охорони здоров'я зазначив, що засідання, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться наступного тижня. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у кулуарах Ради.
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Щодо областей, які можуть вийти з червоної зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту,
– сказав Віктор Ляшко.
Червона зона в Україні
Станом на 3 грудня 2021 року в Україні у червоній зоні перебуває Київ і 18 областей, а саме:
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська;
- Волинська;
- Черкаська;
- Вінницька.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли – 3 477 649 людей;
- одужали – 3 018 620 громадян;
- померли – 87 566 пацієнтів.