Ситуация в Ровненской области позволяет рассмотреть вопрос об отмене красной зоны карантина. Об этом во время брифинга 18 февраля рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К теме За сутки в Украине более 34 тысяч новых COVID-больных и более 3 тысяч госпитализаций

Кроме этого, ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях позволяют отменить там красный уровень.

По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровненская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находится в красном уровне эпидопасности стабилизировала эпидемическую ситуацию.

Также анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская могут достичь показателей, которые позволят отменить красный уровень,

– заявил Ляшко.

Какова ситуация в регионах Украины

Источник: Минздрав

Сейчас в красной зоне находятся:

Закарпатская область; Ивано-Франковская область; Луганская область; Ровненская область; Хмельницкая область.

В Полтавской и Черновицкой областях самая легкая ситуация – они находятся в желтой зоне карантина. В других регионах установлен оранжевый уровень эпидопасности.

По словам Ляшко, сейчас в учреждениях здравоохранения лечатся 26 052 пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью.

В целом в учреждениях здравоохранения выделено 72 887 коек для лечения COVID-19. Загруженность коек с кислородом снижается и составляет 37,8%. Между тем кислородной терапии требуют 28,3%.

Эпидситуация в Украине 18 февраля / графика Минздрава